Zürich (awp) - Der Uhrenhersteller Swatch reagiert offenbar mit der Schliessung einzelner Filialen in Hongkong auf die anhaltenden Unruhen in der Sonderverwaltungsregion. Wie der "Tagesanzeiger" in seiner Ausgabe vom Samstag berichtete, bestätigte ein Sprecher des Unternehmens dem Blatt entsprechende Massnahmen. So würden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...