Die Spitzen beider Konzerne treffen sich noch diesen Sonntag, um einem Angebot in Höhe von 135 US-Dollar je Aktie für Tiffany zuzustimmen, wie die "Financial Times" am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen schreibt. Die Übernahme mit einem Gesamtvolumen von 16,7 Milliarden Dollar (15,1 Mrd Euro) könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...