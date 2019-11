Nach dem fulminanten Zwischensprint des Kakaopreises ist nun wieder etwas Ruhe eingekehrt. Gewinnmitnahmen dominieren seit einigen Tagen das Handelsgeschehen. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Kakao am 29.09. "[…] Das Widerstandslcuster um 2.400 / 2.450 US-Dollar wurde durchbrochen. Ein frisches Kaufsignal somit aktiviert. Das sollte die Erholung weiter befeuern und den Kakaopreis in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...