BERLIN (Dow Jones)--Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen haben sich in Deutschland innerhalb der letzten zehn Jahre deutlich verbessert, und die Bundesrepublik ist in einem internationalen Vergleich um sechs Plätze auf Rang vier geklettert. Allerdings haben sich im gleichen Zeitraum die Investitionsbedingungen verschlechtert und Deutschland landet hier nur noch auf dem 15. Platz nach Platz 10 im Jahr 2009. Das ist das Ergebnis einer Studie des Forschungsinstituts Legatum Institute, das den Wohlstandsindex unter 167 Ländern gemisst.

Shaun Flanagan vom Legatum Institute führte die verbesserten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland auf die höherer Flexibilität des Arbeitsmarktes zurück. "Die Einstellungspraktiken wurden kontinuierlich liberalisiert, und es gibt mehr Flexibilität für die einzelnen Unternehmen bei der Lohnfestlegung", sagte Flanagan. "Auch sind in Deutschland die mit Kündigungen verbundenen Kosten gesunken."

Positiv sei zudem zu vermerken, dass auch staatliche Regulierungen in den vergangenen zehn Jahren heruntergefahren wurden, so Flanagan. Innerhalb Westeuropas belegt Deutschland bei den Rahmenbedingungen den 2. Platz.

In der Untersuchung kam Deutschland beim allgemeinen Wohlstandslevel unverändert auf den 8. Platz, hinter dem führenden Dänemark und den nachfolgenden Ländern Norwegen, Schweiz, Schweden, Finnland, Niederlande und Neuseeland. Insgesamt habe sich die Situation in 148 der 167 untersuchten Länder verbessert, wobei sich aber der Graben zwischen den am Höchst- und niedrigplatziertesten Ländern vertieft hat.

Beim Index zur Offenheit der Wirtschaft landet Deutschland insgesamt auf dem 6. Platz.

