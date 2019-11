"Südwest Presse" (Ulm) zum Streit um den Bildungsrat:

Weiß eigentlich jemand, wie die Union zum Bildungsföderalismus steht? Noch am Freitag verlangte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, "in Deutschland ein gemeinsam abgestimmtes Bildungsprogramm", zwei Tage später torpedierte ihr CSU-Kollege Markus Söder das nach Kräften. Bayern steigt aus dem Nationalen Bildungsrat aus - und verschärft damit die ohnehin schon gravierende Krise des Bildungsföderalismus. Bildung ist in Deutschland aus guten Gründen Ländersache. Nur was diese Gründe sind, ist vielen Schülern, Eltern und Lehrer längst nicht mehr klar. Der Bildungsrat sollte die Unterschiede verringern, ohne den Ländern ihre Kompetenzen einfach wegzunehmen. Er hätte das Instrument werden können, um den Bildungsföderalismus zu retten. Seine Gegner sorgen schlicht dafür, dass dieser immer weiter an Akzeptanz verliert./be/DP/mis

