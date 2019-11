Bis heute muss die US-Notenbank einen kaum beachteten Teil des US-Geldmarkts stützen. Im September stand der billionenschwere Markt kurz vor dem Kollaps. Und es gibt weitere potenzielle Brandherde.

Ich denke, wir haben alles unter Kontrolle", sagte US-Notenbankchef Jerome Powell am Donnerstag vergangener Woche vor dem Kongress zu den jüngsten Turbulenzen auf dem US-Geldmarkt. Erfahrene Börsianer horchten auf, erinnerte sie dies doch stark an einen von Powells Amtsvorgängern: Im September 2007 hatte der damalige US-Notenbankchef Ben Bernanke die denkbaren Verluste aus der US-Krise um minderwertige Immobilienkredite auf "50 bis maximal 100 Milliarden Dollar" beziffert. Am Ende überstiegen sie 500 Milliarden Dollar - und brachten das Weltfinanzsystem an den Rand des Untergangs.

Größere Finanzunfälle ereignen sich immer wieder im September. Am 23. September 1998 etwa musste der Hedgefonds LTCM gerettet werden, am 17. September 2007 räumten Kunden bei Northern Rock in Großbritannien ihre Konten leer, und am 15. September 2008 ging die Investmentbank Lehman Brothers unter. Und auch in diesem September sah es wieder so aus, als drohe gehöriger Stress. "Es hätte ein Desaster werden können", sagt Scott Skyrm, Geldmarktexperte des Brokers Curvature Securities. In der Nacht zum 17. September schoss urplötzlich ein Übernacht-Zinssatz am US-Geldmarkt in die Höhe - in der Spitze auf zehn Prozent. Das lag dramatisch weit über dem Zielband der US-Notenbank Fed für kurzfristige Zinsen, das damals 2,0 bis 2,25 Prozent betrug. Um einen Totalausfall des Systems zu verhindern, stellt die Fed sofort 53 Milliarden Dollar Liquidität zur Verfügung, und in den beiden nächsten Tagen jeweils 75 Milliarden Dollar. Das reichte, um die Zinsen wieder nach unten zu bringen. Zunächst.

Der Aussetzer aber zeigt: Statt zur Normalität zurückzukehren, hängen die Finanzmärkte immer stärker am Tropf der Notenbanken - das ist die neue Normalität. Undenkbar ist ein Systemunfall deshalb aber nicht.

Notenbanken sind Brandstifter und Feuerlöscher zugleich, weil sie mit jeder Rettungsaktion zugleich den Startschuss geben für das nächste Hochrisikorennen nach Rendite, wie nach der Finanzkrise mit ihrer Dauertiefzinspolitik. Vier potenzielle Krisenherde sollten Anleger in der näheren Zukunft im Blick behalten.

1. Flash Crash am Repo-Markt

Der spezielle Geldmarkt, an dem der Zins Mitte September so stark nach oben schoss, ist der sogenannte Repo-Markt. Hier leihen sich Banken untereinander und von Geldmarktfonds kurzfristig Geld, für wenige Tage oder auch nur für eine Nacht. Repo steht für "repurchase agreement" (Rückkaufvereinbarung). Dem Kreditgeber werden als Sicherheiten Wertpapiere übertragen, die der Schuldner später, wenn er flüssig ist, wieder zurückkauft. Als Sicherheiten dienen vor allem US-Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen, Aktien, Hypothekenkredite und verbriefte Kreditkarten- oder Studentenkredite. Je nach Qualität der hinterlegten Sicherheit wird ein Abschlag abgezogen. Je besser die Bonität, desto geringer fällt dieser aus. Der Kreditnehmer in einem Repo-Geschäft verpflichtet sich, die Wertpapiere am Ende der vereinbarten Laufzeit zurückzukaufen und zahlt Zinsen für den Kredit. Auf diesem Teil des US-Geldmarkts stehen rund vier Billionen Dollar an Krediten aus. Über 80 Prozent davon sind in der Hand der ersten Wall-Street-Banken. Der Untergang von Lehman Brothers nahm 2008 Fahrt auf, als der traditionsreichen Adresse der Zugang zur Finanzierung über den Repo-Markt versperrt war. Seitdem gilt der Repo-Markt als Frühwarnsystem für den gesamten Finanzmarkt. Eine Besonderheit des Marktes: Der Kreditgeber kann die als Sicherheit für seinen Kredit angenommenen Wertpapiere ebenfalls einsetzen, um andere Geschäfte zu schließen oder sie gar erneut zu beleihen. Die Kreditschöpfung über die mehrfache Verpfändung von Sicherheiten, sogenannte Beleihungs- oder Collateralketten, hat somit einen Multiplikatoreffekt. Gibt es nicht genug Sicherheiten, oder reißt an einer Stelle die Beleihungskette - wie 2008 im Fall Lehman -, dann droht ein Liquiditätsengpass. Weil die Akteure am Repo-Markt auch Aktien, Anleihen oder Derivate kaufen, drohen die Probleme am Repo-Markt rasch überzugreifen auf nahezu alle anderen Anlagemärkte.

Als Ursache des Flash Crashs am Repo-Markt nannte die Fed ein technisches Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage. Banken hätten ungewöhnlich viel Liquidität gebraucht, weil zum Quartalsende fällige Steuervorauszahlungen der Unternehmen zusammenfielen mit einem Zahlungstermin der US-Regierung. Doch das war eigentlich ...

