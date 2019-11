Marburg / Wien (ots) - Die Erfolgsserie begann mit einer gut schützenden Wind & Wettercreme. Mittlerweile hat die Paediprotect AG, deutscher Entwickler und Hersteller qualitativ hochwertiger Baby- und Kinderpflegeprodukte, weitere 1A-Sonnen- und Kälteschutzcremes am Markt etablieren können.Nun wurde ein Produkt aus der neuesten Babypflegeserie im aktuellen ÖKO -Test für Kinderbäder mit "sehr gut" ausgezeichnet, und das durchaus wohlverdient: Die insgesamt 19 in den Test miteinbezogenen Badezusätze wurden auf problematische Duftstoffe und Konservierungsmittel sowie mit großem Augenmerk auf umstrittene Inhaltsstoffe wie etwa PEG/PEG-Derivate hin untersucht.Strenge Auswahl an Inhaltsstoffen"Es hat sich wieder einmal als richtig erwiesen, dass wir von allem Anfang an Trendsetter beim strikten Weglassen spezieller Substanzen waren", erklärt Dr. Olaf Stiller, CEO der in Hessen beheimateten Paediprotect AG und selbst Vater eines Kleinkinds. Wie die gesamte PAEDIPROTECT Babypflegeserie ist das Pflegebad für Babys und Kinder frei von Mikroplastikpartikeln und enthält weder Mineralöle, Parabene, PEG-Emulgatoren noch Farb- oder Konservierungsstoffe. "Vorsichtshalber haben wir auf alle Inhaltsstoffe verzichtet, die auch nur irgendwie im Verdacht stehen, Unverträglichkeiten oder Allergien bei den Kleinen hervorzurufen", erläutert DDr. Gerald Rehor, Hautspezialist und Prüfarzt. Der aus Vorarlberg (A) stammende Dermatologe wirkte federführend bei der Entwicklung sämtlicher PAEDIPROTECT Produkte mit.Weitere Benefits: Parfümfrei, vegan zertifiziertAls einziges der getesteten Kinderbäder ist das von PAEDIPROTECT auch komplett parfümfrei, womit einem weiteren Allergiepotential für empfindliche Haut vorgebeugt wurde und es somit eine besondere Hautverträglichkeit aufweist. Die gesamte Pflegeserie für Babys und Kinder wurde auch bereits als vegan zertifiziert auf den Markt gebracht. Damit steht die Produktrange unter anderem für absolute Tierversuchs-Freiheit, auch erkennbar am offiziellen Label der britischen Vegan Society, der traditionellsten, seit rund 70 Jahren bestehenden Veganismus-Instanz. DDr. Gerald Rehor: "Parfumfrei und vegan zertifiziert - damit hat das PAEDIPROTECT Pflegebad die Kriterien des Kinderbäder ÖKO-Tests sogar übererfüllt."Nähere Infos: ÖKO Test Magazin 12-2019, www.oekotest.deWeitere Infos: www.paediprotect.at, www.ppcreme.de Pressekontakt:Nathlaie Plaum06421- 167 56 31presse@paediprotect.deOriginal-Content von: Paedi Protect AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127995/4449011