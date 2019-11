Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat die CDU ermahnt, nach ihrem Parteitag in Leipzig Personaldiskussionen zu stoppen und mehr Sacharbeit zu leisten. "Wir haben in der Fraktion in den letzten Monaten sehr viel umgesetzt. Das wurde leider oft von den anhaltenden Personaldiskussionen auf Parteiebene überlagert", sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



"Ich erwarte jetzt nach dem Parteitag von allen Beteiligten, dass sie sich stärker in die Sacharbeit einbringen." Dass die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Parteitag überraschend die Vertrauensfrage gestellt hat, kommentierte er mit dem Satz: "Das muss jeder für sich entscheiden."