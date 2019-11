Am Donnerstag versuchte sie es, am Freitagvormittag noch einmal. Doch letztendlich ist der Aktie von K+S der Ausbruch nach oben in der zurückliegenden Woche nicht mehr gelungen. Am Freitag gingen die Papiere des Salz- und Düngemittelproduzenten letztlich bei 10,47 Euro aus dem Handel, das Tagesminus betrug rund ein Prozent. Bitter für die Anleger: Der Abschlag aus den zurückliegenden vier Wochen liegt damit bei etwa 15 Prozent. Dabei waren die jüngst vorgestellten Quartalszahlen von K+S ordentlich, ... (Achim Graf)

