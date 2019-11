Am 18. November fand die Pressekonferenz der "Global Design Competition of Intelligent Life" zur feierlichen Eröffnung und offiziellen Annahme von Beiträgen im China National Convention Center in Beijing statt. Der Wettbewerb wird gemeinsam vom Jinghai District People's Government of Tianjin (VR China), dem Industrial Culture Development Center of MIIT von China, dem Tianjin Municipal Committee Cyberspace Office, China, und dem Tianjin Municipal Bureau of Industry and Information Technology of China veranstaltet.

Mit dem Thema "5G Intelligence Drawing Smart Life" (5G-Intelligenz für intelligentes Leben) will der ,Globale Design-Wettbewerb für intelligentes Leben' von Jinghai Tianjin, China, den Familienwohnbereich des Jinghai Intelligent Industrial Park in Tianjin als Raum für die Anwendung von intelligentem Leben der Marke 5G darstellen. Mit dem Leitgedanken eines "grünen, gemeinsamen, vernetzten und innovativen" Designs wird im Rahmen des Wettbewerbs eine allseits gewinnbringende gemeinsame Plattform für Kommunikation und Kooperation in einem intelligenten Leben geschaffen. Damit sollen die Anforderungen hochgradiger Talente im Innovations- und Startup-Bereich für künftiges Familienleben erfüllt und die ausgedehnte Integration intelligenter Technologie in den Alltag gefördert werden. Darüber hinaus wird eine Gemeinschaft als Beispiel intelligenten Lebens gepflegt, die die Entwicklung in China vorantreiben und einen globalen Ruf aufbauen soll, um Jinghai Tianjin in China zu einem industriellen Vorzeigebezirk für intelligentes Leben in der ganzen Welt zu machen.

Der Wettbewerb umfasst eine Liste von 28 Design-Aufgaben in drei Kategorien: intelligente Gemeinschaftsgebäude, intelligentes Design und Betriebsmodus-Design. An dem Wettbewerb beteiligen sich weltbekannte Architektenbüros und Lösungsanbieter für intelligentes Leben. Gefragt sind hier insbesondere innovative, kreative Ideen und digitale Technologien im Design bei zuverlässiger Vorhersehbarkeit, Skalierbarkeit, Ausführung und Betriebsfähigkeit unter Beachtung von Nutzerfreundlichkeit, einfacher Identifizierung und Sicherheit. Die Schätzung der notwendigen Investitionen und Kostengünstigkeit sind ebenfalls wichtige Aspekte bei der Prüfung der eingereichten Beiträge. Der Wettbewerb ist in drei Phasen unterteilt: Beitragsregistrierung, Eignungsprüfung und endgültige Auswahl. Die Endauswahl erfolgt voraussichtlich Mitte April 2020 und die Feierstunde zur Verleihung des 1. Preises, zweier 2. Preise und dreier 3. Preise des "Global Design Competition of Intelligent Life" findet im Anschluss daran statt. Die Design-Teams der verbleibenden Finalisten erhalten ebenfalls eine Anerkennung.

Als eine der 5G-Pilotprojektstädte in China veranstaltet Tianjin den jährlichen Design-Wettbewerb bereits zum dritten Mal seit 2017. Hiermit wird das neue Zeitalter der Intelligenz eingeläutet, eine neue Intelligenzwirtschaft erschlossen und das neue intelligente Leben mit offenen Armen empfangen, um die Entwicklung des "Tianjin Intelligent Port" zu beschleunigen.

Der neben Xiong'an New Area und Binhai New Area angesiedelte Jinghai District of Tianjin City ist ein großartiger Ort für Investition und Entwicklung, insbesondere dank seiner einzigartigen geografischen Lage und reichlich vorhandener Ressourcen. In den vergangenen Jahren wurden die Entwicklungspläne des Staatsrates für eine neue Generation künstlicher Intelligenz und die zugehörigen Anforderungen des Tianjin Kommunalkomitees und der Kommunalregierung für den Bau einer intelligenten Stadt im Bezirk Jinghai tiefgreifend implementiert und umgesetzt. Im Mittelpunkt davon steht der Jinghai Intelligent Industrial Park mit der aufstrebenden Entwicklung eines neuen hochwertigen Cluster-Gebiets und eines Bereichs für die praktische Vorführung der globalen Intelligenzbranche, wo die Wirtschaft von der Intelligenzentwicklung stimuliert werden kann.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191124005121/de/

Contacts:

Emma Bu

86 15822544775

https://www.gidcontest.com/

service@gidcontest.com