Das Stimmenergebnis bedeutet eine klare Botschaft an Peking und eine Schlappe für Regierungschefin Carrie Lam.Hongkong - Das pro-demokratische Lager hat bei den Bezirkswahlen in Hongkong breite Rückendeckung der Bevölkerung erhalten und einen klaren Sieg errungen. Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtete, entfielen schon während der noch laufenden Auszählung am Montagmorgen mindestens 278 der 452 Bezirksratsposten auf demokratische Kandidaten.

Den vollständigen Artikel lesen ...