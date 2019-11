Trotz des neuen Vorschlags der Arbeitgeberseite müssen Pendler in Hessen wegen des Busfahrer-Streiks weiter Geduld haben. Auch am Montag würden die Fahrer der privaten Busunternehmen den Streik fortsetzen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Bereits mit Beginn der Frühschicht sei er gegen 2.30 Uhr wieder angelaufen. Voraussichtlich etwa 3100 Fahrer dürften sich am siebten Streiktag anschließen.

Betroffen seien erneut Städte in ganz Hessen, darunter Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Wiesbaden, Kassel und Fulda. Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) werden "nahezu alle der 64 Frankfurter Buslinien bestreikt". Eine Übersicht über die betroffenen Regionen und Städte hat der RMV online veröffentlicht.

Am Sonntag kam Bewegung in den festgefahrenen Tarifkonflikt. Die Arbeitgeberseite habe schriftlich einen neuen Vorschlag unterbreitet, hatte die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt. Details nannte sie vorerst nicht.

Im Laufe des Montags werde die Tarifkommission der Arbeitnehmerseite das Schreiben intern beraten, so Koppel. Er hoffe, gegen Mittag könne Verdi etwas verkünden: "Eine Entscheidung wird definitiv kommen." Ob der Streik anschließend fortgesetzt werde, hänge von der Diskussion ab.

Seit Dienstag streiken Fahrer privater Busunternehmen in Hessen für kräftige Lohnsteigerungen sowie mehr bezahlte Pausen und Urlaub. Verdi fordert für die rund 4400 betroffenen Busfahrer unter anderem die Erhöhung des Grundgehalts von jetzt 13,50 Euro auf 16,60 Euro die Stunde. Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) hatte sein erstes Angebot bereits einmal aufgestockt, was Verdi aber nicht genügte./büt/DP/eas

AXC0052 2019-11-25/07:45