PANTAFLIX AG: Start der fünften Staffel von KRASS KLASSENFAHRT - weitere PANTAFLIX Original-Produktionen in der Pipeline DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges PANTAFLIX AG: Start der fünften Staffel von KRASS KLASSENFAHRT - weitere PANTAFLIX Original-Produktionen in der Pipeline 25.11.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PANTAFLIX AG: Start der fünften Staffel von KRASS KLASSENFAHRT - weitere PANTAFLIX Original-Produktionen in der Pipeline - Start der fünften Staffel von KRASS KLASSENFAHRT am 06. Dezember - Staffel 4 bereits mit siebenstelliger Abrufzahl in den ersten drei Wochen nach Launch - Dreharbeiten für drei weitere PANTAFLIX Original-Produktionen - darunter der erste PANTAFLIX Original Movie München, 25. November 2019. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) gibt den Start der fünften Staffel des Erfolgsformats von KRASS KLASSENFAHRT bekannt und treibt die Arbeiten an drei weiteren PANTAFLIX Original-Produktionen voran. Bereits am 06. Dezember können Fans der Serie die neuen Folgen von KRASS KLASSENFAHRT auf PANTAFLIX abrufen. Wie gewohnt gibt es jeden Freitag drei Folgen exklusiv auf dem werbebasierten Streamingangebot (AVoD) - und zwar kostenlos und ohne Registrierung. Das kommt an. Gemeinsam mit den Hauptdarstellern, Produzenten und Social-Media-Stars Jonas Ems und Jonas Wuttke feierte PANTAFLIX einen großen Erfolg mit der vorangegangenen Staffel. So erreichte die vierte Staffel nach den ersten drei Wochen seit ihrem Start am 11. Oktober bereits siebenstellige Abrufzahlen - und dies allein auf PANTAFLIX. Zusätzlich wird KRASS KLASSENFAHRT auf YouTube zweitverwertet und erfährt auf diese Weise einen zusätzlichen Reichweitenausbau. Auch für eine weitere PANTAFLIX Original-Produktion setzt das Münchner Medienunternehmen auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem YouTuber-Duo Jonas Ems und Jonas Wuttke und ihrer Produktionsgesellschaft Moonvibe. Der Drehstart für die zehn Episoden umfassende Serie mit dem Arbeitstitel DAILY HUSTLE ist für Anfang 2020 geplant. Thematisch dreht sich alles um das aufregende, zuweilen aber auch banale Leben deutscher Instagram- und YouTube-Influencer. Stringent verfolgt das Produzententeam dabei seine AVoD-Content-Strategie, die auf reichweitenstarke Persönlichkeiten aus der Social-Media-Welt setzt. In Summe erreicht der DAILY HUSTLE-Cast etwa sechs Millionen Follower auf YouTube, Instagram und TikTok. Die zweite PANTAFLIX Original-Produktion STREET LEGENDS (Arbeitstitel) erzählt eine nicht minder spannende Geschichte. Gemeinsam mit Dimitri Tsvetkov, besser bekannt als Creator der YouTube Erfolgsserie Ost Boys (insgesamt 900.000 Follower auf YouTube), entführt die Mini-Serie ihre Zuschauer in die dunklen Straßen von Berlin. Abseitig, aber unmittelbar authentisch entfaltet sich in drei Folgen ein neuer Blick auf Deutschlands Hauptstadt und das Leben in ihr. Zahlreiche prominente Gastauftritte runden das innovative Format ab. Mehr wird noch nicht verraten, der Drehstart erfolgt Anfang 2020. Im Dezember starten bereits die Dreharbeiten für den ersten PANTAFLIX Original Movie - Kida Khodr Ramadan (4 Blocks, Die Goldfische) und Frederick Lau (Das perfekte Geheimnis, Victoria) führen gemeinsam Regie und koproduzieren zusammen mit PANTAFLIX Studios dieses Projekt. Frederick Lau spielt zudem die Hauptrolle. Eine Auswertung auf PANTAFLIX ist für 2020 geplant. "KRASS KLASSENFAHRT hat in sehr kurzer Zeit hohe Abrufzahlen generiert. Die Serie ist ein großer Gewinn für unser Streamingangebot PANTAFLIX. Daher freuen wir uns sehr auf den Start der fünften Staffel. Mit DAILY HUSTLE, STREET LEGENDS und unserem ersten Original Movie weiten wir unser Angebot stringent aus und werden deutlich stärker wahrgenommen. So wird es uns gelingen, PANTAFLIX zu einem relevanten Player im Konzert deutscher und internationaler VoD-Angebote zu machen", sagt PANTAFLIX Chief Executive Officer (CEO) Nicolas Paalzow. Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Brand-Integration-Einheit March & Friends sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. 