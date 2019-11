DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Der Pharmakonzern Novartis erweitert seine Reichweite im lukrativen Markt für Herzmedikamente mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA und übernimmt The Medicines Co für knapp 10 Milliarden US-Dollar. Das Wall Street Journal hatte zuvor aus Kreisen über die Übernahme berichtet. Je Aktie zahlt Novartis 85 Dollar. Die Übernahme hilft Novartis sich in einem Segment zu etablieren, auf das man bereits mit Medikamenten wie Entresto zur Behandlung von Herzinsuffizienz abzielt. Das bei Medicines in der Entwicklung befindliche Präparat namens Inclisiran zur Kontrolle des Cholesterinspiegels richtet sich an Patienten, die nicht gut mit Statinpillen behandelt werden können. Medicines hatte angekündigt, die Zulassung der Therapie bis zum Jahresende in den USA und im ersten Quartal 2020 in Europa zu beantragen.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Bei den Kommunalwahlen in Hongkong steuert die Demokratiebewegung auf einen überwältigenden Sieg zu. Nach ersten Ergebnissen gingen 201 Bezirksratsposten an pro-demokratische Kandidaten. 28 Sitze gingen demnach an pekingtreue Kandidaten, 12 Sitze errangen unabhängige Bewerber. Die Auszählung dauerte weiter an, insgesamt konnten die Wahlberechtigten 452 Sitze neu vergeben. Während Hongkongs Regierungschefin ankündigte, sie wolle den Wählern "demütig" zuhören, kamen aus Peking harsche Worte. Die Beteiligung an der Kommunalwahl war so hoch wie nie zuvor. Sie galt als wichtiger Stimmungstest für die Demokratiebewegung. Die Regierung in Peking betonte derweil, dass sich durch die Wahl nichts am Status der chinesischen Sonderverwaltungszone ändern werde.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- % S&P-500-Future 3.118,70 +0,23% Nikkei-225 23.292,81 +0,78% Hang-Seng-Index 27.024,45 +1,61% Kospi 2.123,50 +1,02% Shanghai-Composite 2.904,83 +0,68% S&P/ASX 200 6.731,40 +0,32%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF/SCHLUSS)

Freundlich - Im fast täglichen Hin und Her der Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen den USA und China im seit Monaten laufenden Handelsstreit überwiegt am Montag wieder Zuversicht. Hintergrund sind Meldungen, wonach Peking bereit sein soll, gegen chinesische Unternehmen Strafen gegen den Diebstahl geistigen Eigentums zu verhängen. Damit würde möglicherweise einer der Hauptbremsklötze für das Zustandekommen eines sogenannten Phase-eins-Deals beiseite geräumt. Außerdem hatte US-Präsident Donald Trump zum Ende der Vorwoche (mal wieder) davon gesprochen, dass ein Abschluss sehr nah sei. Zu den Bezirkswahlen in Hongkong, die die pro-demokratischen Käfte gewonnen haben, sagt Margaret Yang, Analystin bei CMC Markets in Singapur. "Das Ergebnis ist vielleicht insofern nicht marktfreundlich, weil es die Führung von Carrie Lam in Hongkong unter Druck setzt und neue politische Unsicherheit schürt. Es könnte aber auch einen Wendepunkt markieren, was die gewaltsamen Auseinandersetzungen betrifft". Zur insgesamt guten Stimmung tragen daneben die günstigen Vorgaben der US-Börsen vom Freitag bei. Diese hatten von unerwartet positiv ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA profitiert.

US-NACHBÖRSE

The Medicines legten auf Nasdaq.-com um 1,9 Prozent zu auf 69,85 Dollar. Nachdem es zuvor bereits entsprechende Gerüchte gab, dass Novartis Interesse an dem Unternehmen haben soll, wurde am Wochenende bekannt, dass die Schweizer The Medicines Co für knapp 10 Milliarden Dollar kaufen wollen. Das entspricht 85 Dollar je Aktie. Vor Aufkommen der ersten Gerüchte am vergangenen Dienstag hatte der Kurs noch bei knapp 59 Dollar gelegen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.875,35 0,39 109,06 19,50 S&P-500 3.110,25 0,22 6,71 24,07 Nasdaq-Comp. 8.519,89 0,16 13,67 28,40 Nasdaq-100 8.272,05 0,08 6,44 30,68 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 715 Mio 821 Mio Gewinner 1.753 1.174 Verlierer 1.173 1.748 Unverändert 119 121

Etwas fester - Bestimmt wurde der Handel erneut von Meldungen zum US-chinesischen Handelsstreit. Nach einer Einladung von Chinas Vizeministerpräsident Liu He könnten neue Gespräche anscheinend noch vor Donnerstag stattfinden, hieß es. Laut Berichten soll außerdem Staatspräsident Xi Jinping zwar weiter an einer Einigung mit den USA interessiert sein, aber auch nicht davor zurückschrecken, gegebenenfalls "zurückzuschlagen". US-Präsident Donald Trump sagte derweil, dass ein Abkommen "potenziell sehr nahe" sei. Zudem stellte er die Abzeichnung von Gesetzen zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong in Frage, was dem Verhandlungsklima eher zuträglich sein dürfte. Konjunkturdaten des Tages fielen etwas besser aus als erwartet. Tesla verloren 6,1 Prozent, nachdem die Vorstellung eines Pickups nicht gut ankam. Gap stiegen um 4,4 Prozent, gestützt von übertroffenen Prognosen für die dritte Periode. Nordstrom verteuerten sich wegen einer Verbesserung der Bruttomarge um 10,6 Prozent. Williams-Sonoma fielen um 1,9 Prozent, nachdem das Unternehmen gesunkene Gewinne bei gestiegenen Erlösen berichtet hatte. Foot Locker gaben 2,9 Prozent nach, gedrückt von einem enttäuschenden Ausblick auf das Weihnachtsquartal.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,62 0,9 1,61 41,3 5 Jahre 1,62 0,0 1,62 -30,5 7 Jahre 1,70 -0,8 1,71 -55,0 10 Jahre 1,77 -0,8 1,77 -67,8 30 Jahre 2,22 -0,8 2,23 -84,5

Bei den US-Anleihen tat sich wenig. Die Zehnjahresrendite verlor mit steigenden Kursen 0,8 Basispunkt auf 1,77 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1026 +0,0% 1,1022 1,1050 -3,8% EUR/JPY 120,02 +0,2% 119,80 119,96 -4,6% EUR/GBP 0,8578 +0,0% 0,8576 0,8567 -4,7% GBP/USD 1,2854 +0,0% 1,2851 1,2898 +0,9% USD/JPY 108,84 +0,1% 108,69 108,56 -0,8% USD/KRW 1180,32 +0,4% 1180,32 1177,29 +5,9% USD/CNY 7,0326 -0,1% 7,0400 7,0400 +2,2% USD/CNH 7,0296 -0,1% 7,0401 7,0415 +2,3% USD/HKD 7,8258 +0,0% 7,8251 7,8239 -0,1% AUD/USD 0,6795 +0,1% 0,6789 0,6794 -3,6% NZD/USD 0,6421 +0,2% 0,6409 0,6420 -4,4% Bitcoin BTC/USD 6.669,01 -5,4% 7.048,51 7.426,26 +79,3%

Der Dollar profitierte von guten Konjunkturdaten. Der Dollar-Index legte 0,3 Prozent zu. Der Euro notierte bei 1,1023 Dollar gegenüber 1,1068 Dollar am Vortag. Das Pfund baute die jüngsten Verluste weiter aus, nachdem die britischen Einkaufsmanagerindizes schwach ausgefallen waren. Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag sorgen Signale über eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit dafür, dass sichere Häfen wie der Yen nachgeben und zugleich der Yuan aufwertet. Der Dollar verteidigt die Gewinne vom Freitag weitgehend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,99 57,77 +0,4% 0,22 +19,6% Brent/ICE 63,68 63,39 +0,5% 0,29 +15,1%

Die Ölpreise gaben etwas nach, nachdem sie am Vortag von einem Bericht gestützt wurden, demzufolge die Opec auf ihrem Dezember-Treffen wahrscheinlich die Produktionsbegrenzungen bis Mitte 2020 verlängern wird. Analysten hegten jedoch Zweifel, ob dies ausreichen wird, um ein mögliches globales Überangebot aufzufangen angesichts neuer Förderprojekten. Das Fass der Sorte WTI verbilligte sich um verlor 1,1 Prozent auf 57,96 Dollar, Brent gab 0,6 Prozent nach auf 63,56 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.458,65 1.462,00 -0,2% -3,35 +13,7% Silber (Spot) 16,91 17,01 -0,6% -0,10 +9,1% Platin (Spot) 894,31 892,59 +0,2% +1,72 +12,3% Kupfer-Future 2,65 2,65 +0,1% +0,00 +0,2%

Der Goldpreis kam mit besser ausgefallenen Daten zur US-Wirtschaftsentwicklung zurück. Die Feinunze gab im US-Geschäft 0,2 Prozent nach auf 1.462 Dollar bei einem Tageshoch von 1.473 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

BOLIVIEN

Inmitten der Krise in Bolivien hat das Parlament den Weg für Neuwahlen ohne den gestürzten Staatschef Evo Morales frei gemacht.

HONGKONG

US-Präsident Donald Trump hat seine Abzeichnung von Gesetzen zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong in Frage gestellt. "Wir müssen an der Seite Hongkongs stehen", aber er stehe "auch an der Seite" des chinesischen Staatschefs Xi Jinping, sagte Trump. Die Konfliktparteien im Streit um Hongkong müssten eine Lösung finden.

KONJUNKTUR SINGAPUR

Die Verbraucherpreise in Singapur sind im Oktober im Jahresvergleich in der Kernrate um 0,6 Prozent gestiegen nach 0,7 Prozent um September.

POLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat Rücktrittsgedanken seines Außenministers Mike Pompeo bestätigt.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF BLOOMBERG

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 25, 2019 02:08 ET (07:08 GMT)

Der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hat am Sonntag offiziell seine Bewerbung um die US-Präsidentschaftskandidatur verkündet. Bloomberg hatte mehrfach die Überzeugung geäußert, dass die bisherigen Präsidentschaftsbewerber der oppositionellen Demokraten bei der Wahl in knapp einem Jahr nicht gegen Trump gewinnen könnten. Nun steigt der Multimilliardär in den Wettbewerb von bereits 17 weiteren demokratischen Politikern um die Präsidentschaftskandidatur ein.

WTO

Die Außenminister der G20-Staaten haben bei einem Treffen im japanischen Nagoya eine Reform der Welthandelsorganisation WTO gefordert.

AMAZON/MICROSOFT

Amazon geht wie angekündigt juristisch gegen die Vergabe eines milliardenschweren Pentagon-Auftrags an Microsoft vor. Das Unternehmen reichte Klage ein. Der Auftrag im Bereich Cloud Computing hat einen Umfang von 10 Milliarden US-Dollar und eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Entscheidung für das Projekt sei auf der Grundlage politischer Beweggründe getroffen worden, kritisiert Amazon.

FACEBOOK

dringt angesichts der Debatte über die Auswirkungen von bezahlten Anzeigen für politische Zwecke in Online-Netzwerken auf die Einführung klarer Regeln.

PAYTM

Die Muttergesellschaft Mutterkonzern One97 Communications der indischen Paytm hat sich in einer Finanzierungsrunde 1 Milliarde US-Dollar an frischen Mitteln gesichert. Zu den Investoren gehörten die japanische Softbank und die chinesische Ant Financial Services Group. Das Unternehmen für E-Commerce-Zahlungssysteme und Finanztechnologie kommt damit nun auf eine Bewertung von 16 Milliarden Dollar.

TIFFANY

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton kommt dem Kauf des legendären Schmuckhaus Tiffany offensichtlich näher. Informierten Personen zufolge zahlen die Franzosen mehr als 16 Milliarden US-Dollar für den US-Wettbewerber. Die beiden Unternehmen hätten eine vorläufige Vereinbarung getroffen, die Tiffany mit 135 Dollar je Aktie bewerte. Zuletzt hatten 130 Dollar im Raum gestanden.

WEWORK

Der bei den Investoren in Ungnade gefallene Büroraumvermittler will sein angekratztes Image aufpolieren. Das Startup hat den bekannten Werbemanager Maurice Levy interimsmäßig zum Chief Marketing Officer bestellt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2019 02:08 ET (07:08 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.