NXP Semiconductors - Halbleiter Hersteller eilt von Jahreshoch zu Jahreshoch - Jetzt Einstieg in den fahrenden Zug möglich!

Pullback-Setup

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: NL0009538784Heute schafft es der niederländische Halbleiterhersteller NXPI auf unsere Watchlist: Hervorgegangen aus der Ausgliederung 2006 aus dem Royal Philips Konzern, bietet NXPI heute Halbleiter und Systemlösungen für elektronische Gebrauchsgüter des täglichen Bedarfs. Hierbei erstreckt sich das Anwendungsgebiet vom Automobilmarkt über Fernseher, Mobiltelefonen und Sicherheitslösungen für Bankkarten, über Reisepässe, Gesundheitskarten und sogar Verkehrssystemen. Mit derzeit 30.000 Mitarbeitern erwirtschaftet der Konzern einen jährlichen Umsatz von mehr als 9 Mrd. USD, wovon unter dem Strich ein Gewinn von 2,2 Mrd. USD stehen bleibt. Die jüngsten Quartalszahlen waren ebenfalls sehr positiv: NXPI konnte die Analysten mit einem Gewinn von 2,49 USD durchwegs überraschen und die Erwartungen, die im Schnitt bei 1,90 USD lagen, deutlich übertreffen. Charttechnisch honorierten dies die Anleger mit einem Aufwärtsgap von über 5 %, was die Aktie über den letzten Widerstandsbereich bei 112,30 bis 113,56 USD hievte. Aktuell konsolidiert der Wert den jüngsten Wertzuwachs und hat inzwischen ein sehr interessantes Rücksetzungsniveau bestehend aus letztem Trendverlaufshoch, der Gapwindow-Kante und dem steigenden EMA 20 auf Tagesbasis erreicht!Anleger sollten sich den Wert hier genauer ansehen. Die Aktie wird von Jahreshoch zu Jahreshoch getrieben, jeder Rücksetzer in den Bereich der EMAs 20 und 50 wird für Aktienkäufe genützt. Bereits am Donnerstag und Freitag letzter Woche zeigte der Wert Tendenzen einer Beendigung der Korrektur bestehend aus einem Umkehrstab und einer grünen Folgekerze.Ein potentieller Entry ergibt sich beim Überschreiten des Tageshochs von Mittwoch letzter Woche im Bereich von 116,12 USD. Den Stopp Loss könnten interessierte Anleger unter der Unterstützungszone bei circa 112 USD platzieren!Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in NXPI