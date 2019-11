Am 28. Oktober konnten wir mit Siltronic ISIN: DE000WAF3001 zuletzt einen Volltreffer melden. Der Beitrag hatte den Titel: "Siltronic: Volltreffer! Durchmarsch in Richtung 100-Euro-Marke?" Unsere Empfehlung für Abonnenten vom gleichen Tag lautete wie folgt: "Für diesen Trade hatten wir den Einstieg ab 77,00 Euro vorgeschlagen und Nachzügler konnten am letzten Mittwoch noch "bestens" einsteigen. Der Bereich um 90,00 Euro könnte ein nicht so leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...