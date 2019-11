Zürich (ots) - Die Goldene Zeit des Fotojournalismus in einer grossen Ausstellung in der Photobastei: Es ist die Zeit der auflagenstarken Magazine wie Life, Time Magazine, Paris Match, Spiegel, Stern u.a. Sie schicken ihre Fotografen mit üppigen Budgets in alle Ecken der Welt, während zu Hause eine millionenstarke Leserschaft wartet, für welche diese Reportagen das Schlüsselloch zur Weltbetrachtung darstellen.Es ist auch die Zeit der grossen Fotografen: Werner Bischof, René Burry, Robert Capa, Henry Cartier-Bresson, Bruce Davidson, Elliott Erwitt, Robert Lebeck, Inge Morath, Gilles Peress, David Seymour, Jeff Widener - um nur die Wenigsten zu nennen: Sie prägen nach den unfassbaren Eindrücken des 2. Weltkrieges das Selbstverständnis der fotojournalistischen Arbeit.120 einprägsame Meisterwerke berühmter Fotografen lassen jene faszinierende Epoche des Fotojournalismus zwischen 1932 und 1989 in der Photobastei erneut aufleben. Mehr als nur Zeitgeschichte: eine Offenbarung!Ausstellung29. November 2019 bis 15. März 20202. Stock jeweils Mi bis Sa, 12 - 21 h, So 12 - 18 hSihlquai 125, 8005 Zürich, photobastei.chEintritt 2. Stock: 12/8 CHF, Eintritt 3. Stock frei EröffnungDonnerstag, 28. November ab 18 Uhr Ausführliches Mediencommuniqué und hochaufgelöste Bilder: http://ots.ch/cLEqbMKontakt:Photobastei: Romano Zerbini, Tel +41 79 220 09 84,info@photobastei.chOriginal-Content von: Photobastei Zürich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055421/100837348