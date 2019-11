Wien (www.anleihencheck.de) - Unter der Vielzahl an Daten in den kommenden Tagen stechen die Schnellschätzungen für die Inflationsrate im Monat November hervor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der merklich inflationsdämpfende Effekt der Energiepreisentwicklung, welcher die Gesamtinflationsrate deutlich unter die Kernrate (Teuerung ex Energie & Lebensmittel) drücke, laufe aus. Somit liege nahe, dass sich der Abstand zwischen Gesamtrate und Kernrate im November verringert habe. Da die Analysten auch bei der Kernrate einen Anstieg erwarten würden, sollte die Teuerung im Vergleich zum Vorjahr im November einen kleinen Sprung nach oben verbuchen. Des Weiteren von Interesse seien die Ergebnisse von Konjunkturumfragen. Während die Analysten für die EU-Sentimentindikatoren (Industrie, Dienstleistung, Gesamtindex) vorsichtig gestimmt seien und unveränderte bis leicht schlechtere Zahlen erwarten würden, würden sie beim deutschen ifo Index einen deutlichen Anstieg ansetzen. ...

