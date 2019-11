BERLIN (Dow Jones)--Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat mehr Unterstützung für die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer aus der Parteiführung und dem Bundeskanzleramt gefordert. Der Bundesparteitag habe gezeigt, dass die CDU "eine starke Führung auch erwartet", sagte Günther im Deutschlandfunk. Kramp-Karrenbauer sei nun zwar in der Lage, Themen zu setzen, um eine Perspektive über 2021 hinaus zu bieten. "Aber da braucht sie eben auch Unterstützung in der Führung." Dies sei keine Aufgabe für nur eine alleine. Es brauche viele andere in der Partei, im Präsidium und unter den Stellvertretern, die ihr dabei helfen, sagte der CDU-Politiker.

Auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) forderte er mehr Präsenz. "Ich glaube, dass sie sich in den vergangenen Monaten fast ein Stückchen zu sehr zurückgehalten hat, um Annegret Kramp-Karrenbauer auch eine entsprechende Bühne zu bieten." Sobald sich die SPD wieder sortiert habe, werde Merkel auch als starke Führungspersönlichkeit der Koalition wieder stärker Richtung geben. Dies sei auch sehr wichtig, "denn die nächste Bundestagswahl wird nur dann gewonnen, wenn die große Koalition bis dahin eine ordentliche Arbeit abliefert".

Günther lobte auch die Rede von CSU-Chef Markus Söder. Dies sei "ein unglaublich starker Auftritt" gewesen, seine Rede habe "die Delegierten von den Sitzen gerissen, mich auch". Die Rede des bayerischen Ministerpräsidenten hatte auch die Debatte um die Kanzlerkandidatur in der Union befeuert. "Markus Söder hat das Zeug zum Kanzler, das hat er mit seinem Auftritt beim CDU-Parteitag ganz beiläufig gezeigt", sagte etwa CSU-Bundestagsabgeordneter Peter Ramsauer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Union auf ihn zurückkommt, vielleicht schon zur nächsten Bundestagswahl", meinte der der frühere Bundesverkehrsminister.

