Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Studie: Deutschland bei wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen haben sich in Deutschland innerhalb der letzten zehn Jahre deutlich verbessert, und die Bundesrepublik ist in einem internationalen Vergleich um sechs Plätze auf Rang vier geklettert. Allerdings haben sich im gleichen Zeitraum die Investitionsbedingungen verschlechtert und Deutschland landet hier nur noch auf dem 15. Platz nach Platz 10 im Jahr 2009. Das ist das Ergebnis einer Studie des Forschungsinstituts Legatum Institute, das den Wohlstandsindex unter 167 Ländern gemisst.

Günther: Kramp-Karrenbauer braucht Unterstützung in der Führung

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat mehr Unterstützung für die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer aus der Parteiführung und dem Bundeskanzleramt gefordert. Der Bundesparteitag habe gezeigt, dass die CDU "eine starke Führung auch erwartet", sagte Günther im Deutschlandfunk. Kramp-Karrenbauer sei nun zwar in der Lage, Themen zu setzen, um eine Perspektive über 2021 hinaus zu bieten. "Aber da braucht sie eben auch Unterstützung in der Führung."

Johnson: Brexit bis Ende Januar und Milliardeninvestitionen

Der britische Premierminister Boris Johnson will Großbritannien bis Ende Januar aus der EU führen und verspricht für die Zeit danach Milliardeninvestitionen für das Land. Im Falle eines Wahlsiegs werde er bis Weihnachten sein Brexit-Abkommen durch das Parlament bringen, kündigte Johnson bei der Vorstellung des Wahlprogramms seiner Konservativen Partei für die vorgezogene Parlamentswahl am 12. Dezember an.

Rumäniens Präsident Iohannis mit großer Mehrheit im Amt bestätigt

Die Rumänen haben sich mit breiter Mehrheit für einen Verbleib von Präsident Klaus Iohannis im Amt ausgesprochen. Der 60-Jährige ging nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen mit rund 63 Prozent als Sieger aus der Stichwahl gegen die ehemalige sozialdemokratische Regierungschefin Viorica Dancila hervor. Iohannis, der der deutschen Minderheit in Rumänien angehört, versprach, "Präsident aller Rumänen" zu sein.

Milliardär Bloomberg steigt ins Rennen um das Weiße Haus ein

Der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hat offiziell seine Bewerbung um die US-Präsidentschaftskandidatur verkündet. "Ich steige in das Präsidentschaftsrennen ein, um Donald Trump zu schlagen und Amerika wieder aufzubauen", teilte der Milliardär auf seiner Homepage mit und beendete damit die Spekulationen der vergangenen Wochen über seine Absichten.

G20-Außenminister fordern Reform der WTO

Die Außenminister der G20-Staaten haben bei einem Treffen im japanischen Nagoya eine Reform der Welthandelsorganisation WTO gefordert. Die WTO müsse "dringend" reformiert werden, sagte der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) kam am Rande des Treffens mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu zusammen und protestierte gegen die Festnahme eines Vertrauensanwalts der deutschen Botschaft in Ankara.

Demokratiebewegung steuert bei Wahl in Hongkong auf deutlichen Sieg zu

Bei den Kommunalwahlen in Hongkong steuert die Demokratiebewegung auf einen überwältigenden Sieg zu. Nach ersten Ergebnissen gingen 201 Bezirksratsposten an pro-demokratische Kandidaten, wie die South China Morning Post berichtete. 28 Sitze gingen demnach an pekingtreue Kandidaten, 12 Sitze errangen unabhängige Bewerber. Die Auszählung dauerte weiter an, insgesamt konnten die Wahlberechtigten 452 Sitze neu vergeben. Während Hongkongs Regierungschefin ankündigte, sie wolle den Wählern "demütig" zuhören, kamen aus Peking harsche Worte.

Kolumbiens Präsident Duque startet "nationalen Dialog"

Vor dem Hintergrund anhaltender Proteste hat Kolumbiens Präsident Iván Duque den angekündigten "nationalen Dialog" begonnen. Der rechtskonservative Staatschef traf sich zum Auftakt mit den bei den Kommunalwahlen vom Oktober neu gewählten Bürgermeistern 24 großer Städte des Landes, wie das Präsidialamt mitteilte. Daran schlossen sich demnach Gespräche mit den ebenfalls neu gewählten Gouverneuren der 32 Bezirke des südamerikanischen Staates an.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Okt +0,6% (Sep: +0,7%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.