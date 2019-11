In der Schweiz zeichnet sich ab, dass die Geldmarkt-Hypotheken an den von der SIX berechneten SARON-Zinssatz gebunden werden.St. Gallen - In etwas mehr als 24 Monaten, Ende 2021, werden die Libor-Zinssätze Geschichte sein. Wie es mit den Finanzinstrumenten, die an diesen Geldmarktzins gebunden sind, weitergehen soll, ist immer noch nicht endgültig bestimmt. In der Schweiz zeichnet sich ab, dass die Geldmarkt-Hypotheken an den von der SIX berechneten SARON-Zinssatz gebunden werden. Dieser Zins basiert auf effektiv...

Den vollständigen Artikel lesen ...