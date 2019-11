Die weltgrößte Kryptowährung Bitcoin setzt ihre Talfahrt auch zu Beginn der neuen Woche weiter fort.? Bitcoin setzt Talfahrt fort? China-Signale belasten? BTC spielt in Krypto-Plänen von China wohl keine RolleNachdem der Bitcoin bereits am Freitag die 7.000-US-Dollar-Marke gerissen hatte, geht es auch zu Beginn der neuen Woche weiter abwärts: Am Montag verliert der digitale Coin weiter an Wert und rutscht bis auf 6.571,91 US-Dollar ab. Damit markiert die Cyberdevise ein neues 6-Monats-Tief.Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...