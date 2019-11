Die Schnäppchenjagd hat begonnen. Mit der bereits am Freitag (22.11.) gestarteten Cyber-Shopping-Woche (Black Friday am 29.11.) läuten viele Unternehmen des deutschen Einzelhandels auch das diesjährige Weihnachtsgeschäft ein.Im Hinblick auf die schwächelnde Konjunktur sind die nächsten Wochen entscheidend. Sie werden zeigen, ob sich nach der Stimmung der Unternehmen auch das Verbrauchersentiment gefangen hat oder sogar wieder steigt. Die wichtigsten Verbrauchervertrauensdaten dürften sich nach Meinung von Robert Greil in Deutschland, Großbritannien und den USA zumindest stabilisiert haben. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers sieht diese Daten zusammen mit dem Verbraucher-Check ...

Den vollständigen Artikel lesen ...