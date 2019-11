Der Euro hat am Montag in der Früh gegen den US-Dollar schwächer tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1031 Dollar nach 1,1058 USD beim Richtkurs vom Freitag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1020 Dollar notiert.Am Vormittag richten sich die Blicke der Anleger auf das Ifo-Geschäftsklima. Das Stimmungsbarometer gilt als wichtigster Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Es ...

