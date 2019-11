EUR/USD Umkehr des Freitag Rückgangs und Test der 1,1030 - Dollarindex erhält am Montag leichte Angebote - Deutsche IFO Daten folgen - Die Gemeinschaftswährung startete positiv in die neue Handelswoche und so testet der EUR/USD aktuell den Bereich von 1,1030. EUR/USD schaut auf deutsche Daten Nach drei Tagen des Pullbacks nahm das Kaufinteresse ...

