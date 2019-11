Wien (www.aktiencheck.de) - Im US-chinesischen Handelskonflikt deutet weiterhin wenig auf eine schnelle Einigung hin, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Zwar habe Trump am Freitag gesagt, eine Übereinkunft stehe möglicherweise kurz bevor, während der nationale US-Sicherheitsberater eine solche noch in diesem Jahr für möglich halte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...