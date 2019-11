Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das BIP-Wachstum für das 3. Quartal in Deutschland wurde mit 0,08% im Vergleich zum 2. Quartal bestätigt, die Jahresrate legte von 0,3% auf 0,5% zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Ohne Zweifel sei dies alles andere als ein Zeichen der Stärke, durch den Anstieg sei aber immerhin die zweite Kontraktion in Folge und damit eine Rezession verhindert worden. ...

