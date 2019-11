Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Konjunktur in der Eurozone hat sich im dritten Quartal etwas stabiler gehalten als befürchtet, so Christian Lips, Chefvolkswirt bei NORD/LB.Das reale BIP habe im Sommer wie schon in der Vorperiode saison- und kalenderbereinigt um 0,2% gegenüber dem Vorquartal zugelegt. Die Jahresrate habe unverändert bei 1,2% Y/Y verharrt. Vor allem der Konsum und die Nettoexporte dürften im letzten Quartal stabilisierend gewirkt haben. Genaue Angaben zu den Verwendungskomponenten würden hierzu von Eurostat in der ersten Dezemberwoche veröffentlicht. In der Länderaufteilung habe sich das Bild der vergangenen Quartale wiederholt. Einem relativ soliden BIP-Wachstum in Frankreich (+0,3% Q/Q), Spanien, den Niederlanden und Belgien (je +0,4%) hätten nur marginale Zuwächse in Italien und Deutschland von jeweils +0,1% Q/Q gegenübergestanden. Immerhin habe die größte europäische Volkswirtschaft damit eine technische Rezession knapp vermeiden können. ...

