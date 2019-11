Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue EZB-Chefin Lagarde kündigte vergangenen Freitag bei einer Rede eine baldige Überprüfung der Geldpolitik an, so die Analysten der Helaba.Einen grundsätzlichen Kurswechsel habe sie aber nicht in Aussicht gestellt. Vielmehr sei die Notwendigkeit eines "neuen europäischen Policy Mix" und höherer Investitionen betont worden. Die Rendite zweijähriger Bundeswertpapiere liege aktuell bei -0,63%. Eine Abkehr von der "schwarzen Null" in Deutschland könnte sich tendenziell belastend auf Bunds auswirken. Seit November letzten Jahres bereits sinke der Renditevorsprung amerikanischer Staatspapiere gegenüber Bunds. Der 2J-Spread liege aktuell bei 223 Basispunkten. (25.11.2019/alc/a/a) ...

