Wien (www.anleihencheck.de) - Gazprom legte einen offiziellen Vorschlag für die Verlängerung des Gastransitabkommens mit der Ukraine vor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die vorgeschlagene einjährige Laufzeit stehe nicht im Einklang mit der langfristigen Vertragspräferenz der ukrainischen Seite. Darüber hinaus würden die Bedingungen die Einstellung aller Gerichtsverfahren vorsehen, was für die ukrainische Seite unannehmbar sein dürfte. Auch die Wiederaufnahme der direkten Gaslieferungen an die Ukraine in Höhe von 15 Mrd. Kubikmetern pro Jahr werde diskutiert. Verglichen mit den Rücklieferungen aus Europa, die seit 2015 bestünden, solle die Ukraine von einem Rückgang der Gaspreise um 20 bis 25% profitieren. Die nächste trilaterale Verhandlungsrunde werde für Ende November erwartet. (News vom 21.11.2019) (25.11.2019/alc/n/a) ...

