Guten Morgen,es mehren sich die Anzeichen einer baldigen Korrektur aller Indices. Dies gilt insbesondere für den gut marschierten DAX, aber auch für die Wall Street. In allen Fällen gilt es die überkaufte Marktlage deutlich abzubauen und die Balance zwischen den rasanten Kursavancen und den Bewertungen zu finden. Ein einfacher Blick auf Aktien die Apple verdeutlichen jedem Börsianer wie die kommenden Wochen aussehen werden. Abschläge zwischen 10-15% in Einzelwerten sollten erwartet werden. Auch wenn die Nachrichtenlage Zuversicht verbreitet. Zum Beispiel:Tesla überrascht die US-Autosezene mit einem futuristischen Tarnkappen-Pick-up (siehe BTG vorige Woche) und sammelt in den ersten Tagen 200.000 Bestellungen ein - für ein Auto welches es so auf der Welt nicht gibt. Damit bestimmt Elon Musk wieder die Schlagzeilen der Branche und gibt den Ton an. Dem Kurs nützt das wenig, nach der Rally der letzten Wochen erfolgt nun erst einmal die Korrektur - vermutlich um das seinerzeitige "Gap" (Kreis im Chart) zu schliessen. Dies warten wir ab ehe wir erneut zu einer Aufstockung / Neukauf raten. Denn: Tesla hat in diesem Jahr einige wichtige Entscheidungen getroffen welche das Bild verändern. 1.) Die Produktion und Nachfrage des Model 3 ist im Griff, das Auto punktet im Markt mir guten Zahlen. 2.) Fertigung in China und Deutschland sind perspektivisch richtig und ein Meilenstein. 3.) Die Fundamentaldaten bewegen sich in die positive Richtung. Fazit: Nach der Korrektur sollte der nächste Anlauf auf den alten Höchstkurs erfolgen.

