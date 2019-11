In unserer Analyse vom 21.11.19 Daimler: Der nächste Aufwärtsschub gestartet? hatten wir bereits über die derzeitige charttechnische Situation des Autobauers (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) berichtet. Der Kurs konnte, wie von uns erwartet, tatsächlich wieder an der 200-Tage Linie (blau im Chart) nach oben abdrehen und einen neuen Aufwärtsschub starten. Dieser setzt sich auch heute zum Start in die neue Börsenwoche fort: Nachdem der Kurs bereits mit ...

