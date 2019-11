Für Novartis bietet die Übernahme die Chance, sein Herz-Kreislauf-Portfolio um einen potenziellen Mega-Blockbuster zu erweitern.Basel - Novartis plant die fünfte Übernahme in zwei Jahren. Für annähernd 10 Milliarden US-Dollar will Novartis das US-Biotechunternehmen The Medicines übernehmen. Die Spitzen der beiden Unternehmen hätten sich bereits geeinigt, teilte der Pharmariese am Sonntagabend mit. Für Novartis bietet die Übernahme die Chance, sein Herz-Kreislauf-Portfolio um einen potenziellen Blockbuster zu...

