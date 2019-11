Generöses Angebot: Das IT-Unternehmen Hewlett Packard Enterprise (HPE) bietet seinen Angestellten weltweit ab sofort eine sechsmonatige Elternzeit bei voller Bezahlung. Auch Deutsche könnten von dem Vorhaben profitieren.

Es soll ein "ein Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben", heißt es bei Hewlett Packard Enterprise (HPE). Das US-Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern weltweit von nun an eine sechsmonatige Pause vom Job bei voller Weiterbezahlung an, wenn sie die Zeit für ihre Kinder nutzen. Sozusagen eine betrieblich finanzierte Elternzeit.

Das Angebot könne von Müttern und Vätern bei Geburt oder Adoption eines Kindes rückwirkend ab Mai in Anspruch genommen werden und gelte auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, teilte der in Böblingen ansässige deutsche Ableger des US-Konzerns am Montag mit.

Den weltweit rund 60.000 und hierzulande rund 2100 Mitarbeitern soll dadurch laut HPE mehr Lebensqualität durch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben ermöglicht werden. Man wolle die Mitarbeiter für die Arbeit im Unternehmen motivieren, "indem wir ihnen helfen, ihre Karriere mit ihrem Familienleben in Einklang zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...