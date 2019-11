EUR/JPY bleibt in seiner mehrtägigen Konsolidierungsphase - Bessere Risikostimmung führt am Montag zu einem Squeeze nach oben - Der EUR/JPY konsolidiert seit mehreren Tagen und diese Entwicklung bleibt auch am Montag intakt, während er mit dem 10-Tage-SMA im Bereich der 120,00 flirtet. Das Paar ist nicht in der Lage aus seiner aktuellen Range auszubrechen, ...

