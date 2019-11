NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Veränderung im Aufsichtsrat: Prof. Dr. Peter Bräutigam folgt auf Dr. Michael Krämer DGAP-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Veränderung im Aufsichtsrat: Prof. Dr. Peter Bräutigam folgt auf Dr. Michael Krämer 25.11.2019 / 11:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Auf Antrag der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA wurde Herr Prof. Dr. Peter Bräutigam durch das Amtsgericht München, Registergericht, zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Er folgt auf Dr. Michael Krämer, der sein Amt als Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Prof. Dr. Peter Bräutigam ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht bei der Kanzlei Noerr. Sein Beratungsspektrum umfasst alle Fragestellungen des IT-Rechts und der Digitalisierung/ Industrie 4.0. Auch ist er Honorarprofessor für Medien- und Internetrecht an der Universität Passau sowie Dozent für IT-Recht. NorCom gewinnt mit Prof. Dr. Bräutigam als Aufsichtsrat einen ausgewiesenen Spezialisten auf dem Gebiet des Rechts der Informationstechnologie, der seine langjährige berufliche Erfahrung in das Amt einbringen kann. Dr. Michael Krämer schied zum 15. November aus dem Aufsichtsrat aus. Die Mitglieder des Aufsichtsrats und die Geschäftsführung danken Herrn Dr. Krämer für die sehr gute Zusammenarbeit. Kontakt: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de --------------------------------------------------------------------------- 25.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 921043 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 921043 25.11.2019 ISIN DE000A12UP37 AXC0111 2019-11-25/11:03