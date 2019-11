Die japanische Verpackungsdruckerei Kabushiki Kaisha Kyoshin Paper & Package (K.K.Kyoshin Paper & Package) und Heidelberg Japan haben Anfang November im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die erste Primefire 106 der Heidelberger Druckmaschinen AG in Betrieb genommen. Damit geht gleichzeitig das erste industrielle Inkjet-Digitaldrucksystem im B1-Format in Japan an den Start. K.K.Kyoshin Paper & Package hat bereits im Jahr 2013 in Japan unter dem Namen Hacoplay www.hacoplay.jp (in Japanischer Sprache) Version ein Web-to-Pack-Geschäft gestartet, bei dem das Unternehmen Originalverpackungen mit äußerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...