Wirecard-Aktie: Lohnt sich das jetzt? Die Aktie des Zahlungsspezialisten Wirecard aus Aschheim bei München kommt derzeit nicht voran. Auf Wochensicht steht ein Kursverlust in Höhe von rund 4% auf der Wirecard-Anzeigetafel - ein Bericht des "Handelsblatt", dem zufolge die Tochter in Singapur kein Testat für die Jahresbilanz 2017 erhalten habe, belastete in der vergangenen Woche...

Den vollständigen Artikel lesen ...