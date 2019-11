Wien (www.anleihencheck.de) - Letzte Woche wurde am europäischen Credit Markt abermals die EUR 30 Mrd. Wochenemissionsgrenze geknackt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Summe seien von 39 Emittenten in 53 Tranchen EUR 34 Mrd. begeben worden. Der größte Anteil hiervon sei dank einiger Multi-Tranche-Emissionen auf den Corporate-Sektor zurückzuführen gewesen (EUR 14,3 Mrd.). Nach Sektoren sei der Großteil der Corporate Emission aus dem Consumer-Non-cyclical-Bereich (EUR 8,25 Mrd.) gekommen. Auffallend sei der geringe Anteil von Covered-Bond-Emissionen (EUR 1,75 Mrd.) im Financial-Bereich in der letzten Woche gewesen, da die Emittenten häufig das positive Marktumfeld für nicht besicherte Emissionen (EUR 10,9 Mrd.) genutzt hätten. Auf den High-Yield-Bereich seien 16,4% der Emissionen entfallen. In Summe seien die Überzeichnungsquoten der Vorwoche leicht rückläufig gewesen. Auf die größte Nachfrage sei die SNP-Emission der Caixa Geral de Depositos gestoßen, welche 7-fach überzeichnet gewesen sei. Diese Woche dürfte mit einer Multi-Tranche-Anleihe des Medizinteileherstellers Stryker starten, nachdem man schon in den letzten Tagen eine Vielzahl von großvolumigen Multi-Tranche-Anleihen gesehen habe. ...

