Wien (www.anleihencheck.de) - Während die meisten Covered Bond (CB) Emissionen seit dem Wiederbeginn des EZB Ankaufprogrammes auf äußerst solide Nachfrage gestoßen sind, galt dies für zwei Emissionen letzte Woche nicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Denn sowohl die Deutsche Bank mit ihrem strukturierten Conditional Pass Through CB als auch die Danish Ships Finance mit ihrem Schiffshypotheken CB hätten sich äußerst schwer getan, ihre EUR 500 Mio. Emissionen zu platzieren. Bei der Danish Ships Finance habe das angestrebte Volumen gar nur mit der Unterstützung der Lead Banken erreicht werden können. In den Vortagen hätten sowohl die Volksbank Wien, die HVB und OP Mortgage Bank solide Orderbücher erzielen können. Dies zeigt das CB Investoren klassische Strukturen deutlich bevorzugen welche ihnen auch alle regulatorischen Vorzüge von CBs einräumen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (News vom 21.11.2019) (25.11.2019/alc/n/a) ...

