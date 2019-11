Köln (www.fondscheck.de) - AXA Investment Managers (AXA IM) baut seine Gender-Diversity-Mission aus und unterstützt aktiv das Netzwerk Fondsfrauen, so AXA Investment Managers in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als Sponsor wird AXA IM die Fondsfrauen GmbH sowohl finanziell als auch mit Know-how in Deutschland und in der Schweiz unterstützen. Gleichzeitig können AXA-IM-Mitarbeiterinnen sowohl als Mentoren als auch als Mentee oder Workshop-Teilnehmer von den Fördermöglichkeiten des Netzwerks profitieren. ...

