Dogern (Landkreis Waldshut) (ots) - Im Herbst 2018 war nicht nur das Orgatec Fachpublikum von der Designqualität der Sedus Produktneuheiten überzeugt. Drei davon wurden inzwischen schon mit sechs renommierten Designpreisen ausgezeichnet.Nach neuester Meldung vom Rat für Formgebung wurden die Drehstühle se:flex und se:motion, der Stehsitz se:fit und die Offices Cubes se:cube mit dem German Design Award 2020 - Winner ausgezeichnet und der Allzweckstuhl se:spot sogar mit dem German Design Award - Gold.Der German Design Award gehört zu den begehrtesten Designpreisen und wird jedes Jahr von hochkarätig besetzten, internationalen Jury vergeben. Er zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind.Die ausgezeichneten Büromöbel wurden vom Sedus Design Team entwickelt, auf der Fachmesse Orgatec 2018 erstmalig präsentiert, gingen in 2019 in Serie und kamen natürlich auch bei der Einrichtung des neuen Bürogebäudes am Stammsitz in Dogern zum Einsatz. Im "Sedus Smart Office" arbeiten rund 100 Mitarbeiter aus zwölf Bereichen interdisziplinär zusammen. Es dient als Testlabor, Prototyp und Referenzobjekt für Wissenschaftler und Kunden, die aus aller Welt an den Hochrhein reisen.