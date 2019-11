FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.11.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 940 (970) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3600 (3750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SOFTCAT TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1100 PENCE - BERENBERG RAISES HELICAL BAR PRICE TARGET TO 375 (350) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 83 (75) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7950 (7700) PENCE - BRYAN GARNIER RAISES ASTRAZENECA TO 'BUY' (NEUTRAL) - CREDIT SUISSE CUTS HAYS TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 140 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 540 (570) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 425 (435) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES DIRECT LINE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 350 (335) PENCE - FTSE INDICATED +0.4% TO 7355 (CLOSE: 7326.81) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 700 (690) PENCE - 'SELL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 930 (820) PENCE - 'REDUCE' - RBC CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 960 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2800 (2700) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS EUROMONEY PRICE TARGET TO 1335 (1375) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 485 (535) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob