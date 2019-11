Das Münchner IT-Unternehmen baut den Entwicklungs- und Servicestandorts im rumänischen Timisoara aus.München - Das Münchner IT-Unternehmen Retarus baut seinen Standort in Rumänien aus und gründet die retarus (România) s.r.l. In Timi?oara betreibt Retarus ein Servicezentrum für internationale Kunden der Retarus Business Integration Services sowie für Entwicklung und Qualitätssicherung. Retarus eröffnet am 1. Dezember offiziell seine neue Niederlassung in Rumänien und trägt damit der erfreulichen...

