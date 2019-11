Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der Aktienmarkt zeigte sich im Oktober weitgehend sorglos, so Joe Foster, Portfolio Manager bei VanEck. Der S&P 500 habe ein neues Allzeithoch erreicht, während der Manufacturing und der Non-Manufacturing Index des Institute for Supply Management (ISM), die Löhne, die Einzelhandelsumsätze, die Bestellungen von Gebrauchsgütern, die industrielle Produktion und der Konsumklimaindex des Conference Board fielen und/oder hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...