Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Unicredit vor der Präsentation des Strategieplans für 2023 von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 11,30 auf 14,60 Euro angehoben. Sie sei nun optimistischer für das italienische Bankhaus, schrieb Analystin Andrea Unzueta in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die Konsensschätzungen seien seit Jahresbeginn um 20 Prozent gesunken und der Abbau von Randgeschäftsfeldern mache Fortschritte. Zudem belaufe sich das Potenzial für Aktienrückkäufe bis 2021 auf 1,6 Milliarden Euro, was 6 Prozent der Marktkapitalisierung entspreche./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 04:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-11-25/11:41

ISIN: IT0005239360