Der Weltrekordversuch, den Joey Kelly beim 24. RTL-Spendenmarathon in der vergangenen Woche angestrebt hat, ist gelungen. 630.000 Euro sind durch seinen erfolgreichen Rekordversuch zusammengekommen. Unterstützt wurde er dabei auch wieder von einem Krombacher o,0% Team, das durch die Teilnahme an seiner Challenge 24.000 Euro beisteuern konnte. Insgesamt beläuft sich die Spendensumme beim diesjährigen RTL Spendenmarathon auf 10.868.729 Euro für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.".Mit dem Start des 24 Stunden dauernden RTL-Spendenmarathons stellte sich Joey Kelly wieder einer ganz besonderen sportlichen Herausforderung: Der 46-jährige Ausdauersportler und Krombacher o,0% Markenbotschafter trat gemeinsam mit 20 Firmenmannschaften zur "24h Roller Biathlon Challenge" auf dem Gelände der Mediengruppe RTL an und begab sich damit erneut auf Weltrekord-Jagd. Sein Ziel: 24 Stunden am Stück einen 270 Meter langen Rundkurs auf einem Tretroller zu absolvieren. Nach jeder vierten Runde auf dem Tretroller mussten die Teilnehmer auf der Laser-Schießanlage ein ruhiges Händchen beweisen. Erst wenn alle Zielscheiben mit dem Lasergewehr getroffen wurden, konnte weitergefahren werden. Anders als Joey Kelly durften sich die Mitglieder der jeweiligen Teams abwechseln, um gemeinsam die 24 Stunden Challenge zu bewältigen. Das Krombacher o,0% Team, bestehend aus 30 Mitgliedern, zeigte hierbei die notwendige Motivation und Ausdauer und meisterte den Biathlon mit Bravour. Für eine starke Performance auf der Strecke und schnelle Regeneration aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgte Krombacher o,0% als natürlicher Durstlöscher. Denn eine aktuelle Studie bestätigt: Krombacher o,0% ist das ideale Sportgetränk nach und sogar während des Sports.Krombacher o,0% gratuliert allen Teilnehmern und seinem Markenbotschafter Joey Kelly zu ihrer grandiosen Leistung und dem somit aufgestellten Weltrekord.