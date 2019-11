Die Erholung des DXY bleibt intakt und so notiert er über der Marke von 98,00. - Unmittelbar darüber befindet sich das Monatshoch in der Mitte der 98,00 - Der Index hat den 55-Tage-SMA von 98,20/30 zum Ziel, während er seine positive Entwicklung die fünfte Sitzung in Folge ausbaut. Ein Ausbau der positiven Bewegung sollte das Monatshoch von 98,50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...