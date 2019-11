Der EUR/USD steht unter Druck und so liegt der Fokus auf einer Bewegung zur 1,10 - Das Hoch der vergangenen Woche liegt in der Nähe der 1,1100 und dieses begrenzt die Aufwärtsbewegung weiterhin - Die Aufwärtsbewegung des EUR/USD verblasste am Tageshoch über 1,1030 und der Fokus scheint sich nun wieder auf die 1,1000 zu verlagern. Ein Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...