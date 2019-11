Die Transaktion, der die Aktionäre von Tiffany noch zustimmen müssen, soll Mitte 2020 abgeschlossen sein.Paris / New York - Der französische Luxusgüterkonzern LVMH will seine US-Präsenz mit der Übernahme des bekannten Juweliers Tiffany ausbauen. LVMH bietet laut einer Mitteilung vom Montag 135 US-Dollar in bar je Tiffany-Aktie. Das entspricht insgesamt 16,2 Milliarden Dollar (14,7 Milliarden Euro). Bei den Anlegern kam der Kauf gut an: Die LVMH-Papiere stiegen am Vormittag um knapp 2 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...